Yaremchuk en Gent knokken terug: "Rust zal nu een sleutelfactor zijn"

AA Gent won deze middag in een felbevochten wedstrijd tegen KV Oostende. 2-1 werd het, en Gent kan na een povere een op zes opeens terug Europa in. Dat weet ook goalscorer van vandaag, Roman Yaremchuk.

AA Gent kon vandaag de zege tegen de Kustboys nipt naar zich toetrekken. De Buffalo’s moesten winnen van Oostende, en kunnen nu terug een plekje in Europa ambiëren. De Oekraïense spits van AA Gent, Yaremchuk, pikte zijn goaltje mee. Ook hij weet dat het nog kan voor zijn ploeg.

“Het was een heel belangrijke goal voor het team en de club. De drie punten waren een must. Nu ligt alles terug open in de play-offs, de vier ploegen staan dicht bij elkaar. Rust zal nu de sleutelfactor zijn. Iedereen heeft alles gegeven vandaag, we moeten de batterijen terug opladen zodat we zondag weer kunnen knallen. Wie deze rustperiode het best kan benutten, zal zondag in het voordeel zijn”, aldus Yaremchuk.