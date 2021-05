Spits scoorde én werkte bijzonder hard voor Buffalo's: "Hem gezegd dat hij op termijn centrale verdediger kan worden"

Roman Yaremchuk zorgde met een knap doelpunt voor de 1-0 in Gent tegen KV Oostende. De goals zou uiteindelijk van belang zijn in de eindafrekening van een belangrijke wedstrijd. De spits viel ook op met zijn werkkracht.

"Ik ben blij met mijn doelpunt, want het was een belangrijk doelpunt in een belangrijke overwinning tegen een ploeg waartegen het moeilijk voetballen is", aldus Roman Yaremchuk achteraf.

"Dat het een knappe goal was? Dat maakt me niet uit. Wat telt zijn de drie punten en dat alles nu nog open ligt. We hebben veel druk gezet, veel gelopen en zo zijn we veel energie kwijtgeraakt. Het is nu zaak om te recupereren, want zondag is er opnieuw een interessante wedstrijd."

Denk niet dat ik Roman ooit al zoveel heb zien verdedigen

Ook coach Hein Vanhaezebrouck zag al het werk van zijn aanvaller, ook in verdedigend opzicht: "Iedereen heeft keihard gewerkt, ook mijn spitsen. Chapeau voor iedereen, ik kan niet klagen over de inzet.

"Neen, ik denk niet dat ik Yaremchuk ooit al zoveel heb zien verdedigen. Roman bleef maar gaan en bleef maar mee verdedigen. Hij kan een perfecte verdediger of verdedigende middenvelder worden op latere leeftijd, heb ik hem gezegd."