Na al zo'n lange strijd voor het behoud zal het kookpunt bereikt worden voor Cercle en STVV op de slotspeeldag van de Relegation Play-offs. Cercle moet winnen bij het reeds gedegradeerde Beerschot maar heeft ook een misstap van STVV nodig om zich van de redding te verzekeren.

Wie had na dat succesvolle vorige seizoen gedacht dat Cercle nu zo diep zou moeten gaan voor het behoud? Zelfs dit seizoen was er nog een knappe Europese campagne, maar in de competitie liep het veel stroever en ook in de play-downs heeft Cercle zich nog niet veilig kunnen spelen. Nochtans zat de Vereniging dankzij een overwinning tegen STVV in een prima uitgangspositie.

Die goede uitgangspositie werd dan weer weggegooid door in het Jan Breydelstadion te verliezen van KVK. Daardoor moest Cercle de koppositie in de play-oowns opnieuw afstaan aan Sint-Truiden en volgt zondagnamiddag het moment van de waarheid. Cercle begint aan de laatste speeldag met een achterstand van één punt op de Kanaries.

Cercle hoopt nog eens haasje-over te doen

Cercle Brugge moet op het Kiel dus een beter resultaat boeken dan STVV doet in het Guldensporenstadion. In dat geval doet Cercle opnieuw haasje-over en blijft het alsnog rechtstreeks in de Jupiler Pro League. Een ander scenario betekent dat groen-zwart de mouwen nog moet oprollen voor een barrage tegen Patro of Lokeren-Temse.

Dat willen ze in Brugge uiteraard vermijden, want dan zouden ze eerst een nieuwe mentale opdoffer moeten verwerken. Voor Beerschot wordt het wellicht de laatste match met Dirk Kuyt als trainer. Het is dan ook uitkijken of die zijn spelers nog een laatste keer kan motiveren. Zolang Cercle niet verliest, wordt het na het laatste fluitsignaal sowieso in spanning afwachten wat er op het andere veld gebeurd is.

De Wulf gelooft er nog in

"Ik verwacht absoluut een reactie van mijn spelers", verwijst Jimmy De Wulf naar wat er gebeurde tegen KVK. "We staan hier samen in en moeten hier samen uitkomen. Ik ben ervan overtuigd dat we een ander Cercle zullen zien. Als we doen waar we een hele week hard op getraind hebben, geloof ik erin dat we de klus toch nog zullen klaren." Volg Beerschot - Cercle Brugge LIVE om 16u op VOETBALKRANT.COM!