Uitgeteld na 20 minuten: Antwerp werd speelbal in demonstratie van Barcelona

Antwerp zal zich zijn eerste match in de Champions League lang herinneren. De Catalanen speelden kat en muis met The Great Old en had al voor minuut 20 drie keer gescoord. Ze werden opgegeten door de technisch superieure Catalanen. Een machtig Barça, dat het met 5-0 eigenlijk nog bescheiden hield.

Antwerp begon heel moedig aan de wedstrijd en had de eerste tien minuten zelfs het balbezit. Dat wou Mark van Bommel ook bewerkstelligen: Barça zover mogelijk van het eigen doel houden. Uiteraard lukt dat niet altijd, maar dat de eerste goeie combinatie van de Catalanen een goal ging opleveren, was ook niet de bedoeling.

Antwerp vijf maatjes te klein

Antwerp werd voor de eigen zestien zot getikt en door de vele uitstappende mensen kwam Joao Felix ineens in de zestien in balbezit. De Portugees maakte het simpel: kappen en door de benen van Alderweireld aan de eerste paal binnenschieten.

En het werd nog erger, want ook de tweede kans was meteen raak. Weer liet Barça het heel simpel lijken. Schitterende dieptepass van De Jong op Joao Felix en die zag Lewandowski komen ingelopen aan de tweede paal. De pass was weer perfect en de Pool maakt er 2-0 van.

© photonews

Enkele minuten later was het helemaal over and out toen een voorzet van Raphina via de rug van Bataille in doel waaide. 3-0 na 20 minuten, dan mag je beginnen vrezen voor een epische rammeling. Bij momenten leek het alsof de Spanjaarden een oefenmatch aan het spelen waren. De bal werd ongrijpbaar voor Antwerp.

Technisch zo superieur

Ze speelden de bal door het centrum wanneer ze wilden na combinaties die tiki taka genoemd mochten worden. Linksachter Baldé stond meer in en rond de zestien van The Great Old dan op zijn eigen helft. Een maat of vijf te groot, dat mocht gerust gezegd worden.

Naar Frenkie de Jong kijken is pure voetbalpoëzie. Hij verdeelde en heerste. Overal kwam Antwerp te laat, zelfs toen ze in blok gingen staan. Gavi maakte er met een kurkdroge knal 4-0 van. Meer dan wat in de weg lopen kon Antwerp niet meer opbrengen.

Joao Felix zette uiteindelijk de forfaitcijfers op het bord. Antwerp kan hier belangrijke lessen uit trekken. Ten eerste dat het nog ver van het Europese topniveau zit. Maar de jonge gasten moeten ook leren omgaan met tegenslagen. En dit was er wel één...