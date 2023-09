Patrick Goots gaat niet akkoord met analyse van match in Barcelona

Patrick Goots had gehoopt dat Antwerp geen pandoering zou krijgen in Barcelona. Maar dat werd het uiteindelijk wel.

Antwerp begon goed en kon 10 minuten standhouden, maar dan ging het licht wel bijzonder snel uit, zo stelde ook Patrick Goots vast. “Het zal the day after een beetje pijn doen, maar de lessen die Antwerp uit Spanje meeneemt, zijn veel belangrijker dan die forfaitnederlaag”, laat hij weten in Gazet van Antwerpen.

Bij de analyse op VTM was te horen dat Antwerp er niet voluit voor speelde, maar die stelling veegt Goots meteen van tafel. “Ik hoorde in de analyse op televisie dat Antwerp wil en grinta ontbrak. Daar ben ik niet mee akkoord. Je kan tegen zo’n ploeg hoog druk zetten, maar dan word je constant in de rug gepakt”, gaat Goots verder.

“João Félix, Gavi, De Jong, Yamal… Zulke uitzonderlijke talenten kom je in België niet tegen. Bij Barcelona staan ze samen in de ploeg. Van alle Antwerpspelers die gisteren op het veld liepen, is Vermeeren misschien de enige die in de toekomst bij Barça kan meedraaien. Het ontbrak Antwerp gewoon aan pure klasse.”

Goots waarschuwt The Great Old alvast ook voor het duel met RWDM dit weekend, want de promovendus is allesbehalve het zwakke broertje van de Jupiler Pro League. Vooraleer Shakhtar Donestk naar de Bosuil komt, zijn er ook nog cruciale duels tegen KAA Gent en KV Mechelen. Belangrijke weken dus voor Van Bommel en zijn spelers.