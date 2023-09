📷 Sam Vines reageert verrassend op blunder van Royal Antwerp FC

Geen Sam Vines bij Royal Antwerp FC. Hij is geblesseerd, maar een administratieve fout zorgt ervoor dat hij zelfs niet had kunnen spelen als hij fit was geweest.

Royal Antwerp FC blunderde met het indienen van de Europese lijst voor de Champions League. Niet Sam Vines, maar Björn Engels kwam tussen de namen van The Great Old staan. “Een administratieve fout”, moest trainer Mark van Bommel toegeven op zijn persconferentie vorige week. Maar vooral jammer voor de speler zelf die zo een historisch moment van de club miste, net als een dubbele confrontatie met FC Barcelona. Vlak voor de wedstrijd in Barcelona schreef Sam Vines enkele zaken over het voorval neer op zijn sociale media. “Ik wou dat ik erbij kon zijn, maar ik zal de ploeg zoveel mogelijk vanop een afstand steunen”, klonk het. Hij sprak ook over de gemaakte fout. “Veel mensen hebben me al gevraagd naar de 'administratieve fout' waardoor ik geen deel uitmaak van deze historische selectie. Ik wacht zelf ook nog op antwoorden. Ik begrijp dat fouten kunnen gebeuren, maar niemand heeft mij noch mijn entourage details gegeven.” Toch wel vreemd dat dit nog niet doorgesproken zou zijn met de club. Vines is momenteel geblesseerd en zal nog eventjes afwezig zijn. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sam Vines (@sammyvines)