Enkele werkpunten voor Antwerp na rammeling van Barcelona: 'Vooraan is het nog te chaotisch'

Antwerp verloor dinsdag met 5-0 op het veld van Barcelona. Zware cijfers, maar een blamage? Nee, daar kunnen we niet over spreken, want we wisten dat de onervaren groep van Mark van Bommel leergeld ging moeten betalen. Maar er moeten ook lessen uit getrokken worden.

Antwerp speelde zijn eerste Champions League-wedstrijd ooit. Meteen tegen een grootmacht als Barcelona. Het was de verdienste van een geweldig seizoen '22-'23 in de Jupiler Pro League.

Agressiviteit

De wedstrijd begon nog goed. Antwerp leek mee te willen voetballen. Maar al snel was het kwaliteitsverschil duidelijk te merken. Toen Marc Overmars voor het begin van de Champions League zei dat Antwerp nog niet klaar was voor deze competitie, had hij misschien wel gelijk.

Barcelona had 65 procent balbezit en probeerde 816 passes, daarvan kwamen er 761 aan. Antwerp had 306 gelukte passes. Antwerp moest het grootste deel van de match enkel aan verdedigen denken. Dat ze Barça op het middenveld lieten combineren, dat mag. Eens aan de box moest er echter meer snede opzitten.

Veel te braaf waren de troepen van Mark Van Bommel. Er zat weinig agressiviteit in het spel. De vechtlust waarmee The Great Old in de eigen competitie speelt ontbrak.

© photonews

Af en toe lieten de Catalanen de bezoekers wel meevoetballen. Maar zelfs toen Barça zich leek in te houden, zat het er niet in. Ze kwamen gewoon veel te kort bij Antwerp.

Chaos vooraan

Wat bij Antwerp nog wel ontbrak, leek een aanspeelpunt voorin. Balikwisha, Janssen en Muja speelden veel te chaotisch vooraan en konden de bal niet bijhouden. Hierdoor werd het bijna onmogelijk om aansluiting van het team te krijgen.

Ook het defensieve blok waar Antwerp vaak mee uitpakt in de Jupiler Pro League werd meteen opengebroken door de kwaliteiten voorin bij Barcelona. Toch kunnen we niet van een schande spreken. Het is en blijft een mooie ervaring voor de spelers en de club.