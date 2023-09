René Vandereycken komt met opvallende vaststelling na Barcelona: "Op zich een goed teken"

Royal Antwerp FC kreeg dinsdag vijf goals om de oren in de Champions League. René Vandereycken blijft echter opvallend positief.

De eerste groepswedstrijd van Royal Antwerp FC in de Champions League was na goed twintig minuten spelen over en uit. Toch blijft René, ondanks de zware 5-0-nederlaag, bijzonder positief over The Great Old.

“Er viel niemand echt uit de toon bij Antwerp. Je kunt geen schuldige aanwijzen, ook niet bij de tegendoelpunten. Op zich vind ik dat wel nog een goed teken”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Voor Vandereycken viel vooral de jonge ploeg van Antwerp op. Na Janssen en Alderweireld was de oudste basisspeler amper 24 jaar. En dan kom je wel wat te kort op dit niveau.

“Natuurlijk kon er soms wat beter verdedigd worden, maar voor 70 à 80 procent lag het gewoon aan de kwaliteit van de tegenstander, individueel en als ploeg.”

Een match met een duidelijke bedoeling dan ook voor Vandereycken. “Deze nederlaag is zeker geen schande. Je weet dat dit kan gebeuren. Het was de eerste match en meteen de moeilijkste voor Antwerp. Het is een heel leerrijke ervaring die ze kunnen meenemen naar het vervolg van de groepsfase.”