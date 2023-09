Gheysens reageert scherp op pandoering van Antwerp in Barcelona: "Dit moet een wake-upcall zijn"

Antwerp FC kreeg gisteren een zware 5-0-pandoering om de oren op het veld van FC Barcelona. Ook Paul Gheysens had meer verwacht van het Champions League-debuut van zijn club.

We herhalen het nog eens: Antwerp FC had op geen enkel moment een schijn van kans tegen FC Barcelona. Al heeft Paul Gheysens het wél moeilijk met de manier waarop er verloren werd.



"De nederlaag op zich is zeker en vast geen drama", aldus de eigenaar van The Great Old in Het Nieuwsblad. "Maar dit moet wel een wake-upcall zijn naar de toekomst toe."

De focus moet opnieuw op het voetbal liggen

Gheysens zegt het niet met zoveel woorden, maar de sterke man zag enkele jongens zweven. "Het is een kans voor ons om te herbronnen. De focus moet opnieuw op het voetbal liggen."