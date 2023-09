Spaanse pers spreekt klare en ook harde taal over Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC verloor met 5-0 van FC Barcelona. "Een ploeg die niet in de Champions League thuishoort", klonk het in de Spaanse pers.

Was het de sterkte van Barcelona of de zwakte van Royal Antwerp FC? De Spaanse pers reageerde verdeeld na afloop van de eerste wedstrijd in de Champions League van The Great Old.

“Barcelona heeft zichzelf na een lange tijd nog eens gepresenteerd als een grote club in Europa”, schrijft de Spaanse sportkrant AS. “Deze zege ging verder dan het scorebord, ook al was het maar tegen Antwerp, een ploeg die rond de 70ste plaats hangt op de UEFA-ranglijst.”

De meeste kranten zagen Antwerp nochtans goed starten, al duurde dat niet lang. “Na 22 minuten stond het al 3-0 en wist Antwerp wat hen de komende 70 minuten te doen stond: een afstraffing vermijden”, gaat AS verder.

Zelfde toon bij Marca. “De weerstand van de troepen van Mark van Bommel, in Spanje gekend om z’n verleden bij Barcelona en zijn overtredingen op Iniesta tijdens de WK-finale van 2010, duurde slechts heel kort.”

Marca zag dat Antwerp een ploeg “met het niveau van een van de lagere middenmoters in La Liga. Ze probeerden het balbezit te hebben, maar het was slechts een illusie. Na de eerste goal zakten ze in elkaar en kampeerden ze voor het doel van Butez, om de nederlaag niet té schandelijk te laten worden.”

Supporters van Antwerp krijgen lof

Veel respect voor Van Bommel overal ook. “We moeten toegeven dat Antwerp met veel vertrouwen startte. In plaats van de bus te parkeren, probeerde de ploeg van Van Bommel te voetballen. Elke pass die ze gaven, werd onthaald op een olé vanuit het met duizenden fans gevulde vak op de tweede ring van de Gol Sud in Montjuïc. Hun supporters waren duidelijk uit op plezier en we zijn er zeker van dat ze een geweldige tijd hebben beleefd in Barcelona. Maar wanneer het echt op voetbal aankwam, duurde hun plezier maar tien minuten”, staat er te lezen bij Mundo Deportivo.

SPORT gaat nog het verst van allemaal in zijn analyse. “De 2-0 van Lewandowski deactiveerde een nochtans qua voetbal goed gestart Antwerp. Daarna waren de aanvalslawines van Barcelona simpelweg te groot en machtig voor hen. Deze competitie lijkt niet de juiste te zijn voor Antwerp. Bovendien ontbraken ze ook het geluk, zoals toen Bataille een voorzet van Raphinha in eigen doel werkte. Alsof niemand bij Antwerp die bal wou.”