Marc Degryse trekt conclusies over Europees overwinteren na match op Barcelona

Een afgang mag je het niet noemen, maar het was niet leuk om zien. Antwerp werd door FC Barcelona meer dan overklast in de Champions League.

De hoop was groot, waarmee Royal Antwerp FC richting Barcelona trok. Na goed 20 minuten bleek het uiteindelijk vooral veel ijdele hoop te zijn.

De frivole Spanjaarden tikten Antwerp op magistrale wijze van de grasmat, zonder echt het gaspedaal te moeten induwen. “Ik vond het knap dat Vincent Janssen vooraf zei dat hij niet naar Barcelona ging om te genieten. Dat heeft hij ook niet gedaan, al bedoelde ie het natuurlijk anders”, zegt analist Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Volgens Degryse was het naïef van Antwerp om te denken dat ze in Barcelona iets konden halen. De analist denkt meteen ook al een stuk verder. Slaagt The Great Old erin om Europees te overwinteren?

“Ook in die tweede plaats geloof ik eerlijk gezegd niet. Als Antwerp erin slaagt om Shakhtar achter zich te laten, is de missie al geslaagd. Het moet stap voor stap zien bij te leren en vooral niet te lang wakker liggen van deze nederlaag”, was de conclusie.