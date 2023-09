Nieuwkomer van Antwerp krijgt volle laag: "Binnen 30 dagen gratis terugsturen?"

Royal Antwerp FC ging roemloos ten onder in Barcelona. Verwacht, al kreeg één speler het toch stevig te verduren.

Het werd een stevige 5-0-nederlaag voor Royal Antwerp FC, om het verhaal in de Champions League mee te beginnen. Verwacht, misschien wel, maar The Great Old kwam toch wel heel mak voor de dag.

Individueel was de spelers niet veel te verwijten. Op sociale media krijgt Owen Wijndal, vooral uit eigen land, toch wel het nodige commentaar over zich heen. Een greep uit de reacties...

“Goed om te lezen dat Wijndal het voetballen niet verleerd in en in Antwerpen rustig verder gaat, waar hij in Amsterdam gebleven was.”

“Wijndal, een dikke duim naar beneden.

“Wijndal mag al terug naar Ajax gaan van mij en geef ons Avila terug want deze man heeft me te veel hoop gegeven zaterdag.”

“Tja, daar gaan we ook al niet veel van kunnen genieten, met f***** Wijndal op linksachter.”

“De slechtste speler van Barca lijkt door Wijndal opeens een wereldvoetballer, aldus een vriend van me die nu bij Barcelona-Antwerp zit.”

“Sokken weer laag, overigens. Vrees dat we die Wijndal snel terugkrijgen.”

“Wijndal, zit dat nog binnen de 30 dagen gratis terugsturen?”

“Owen Wijndal doet nog mee. Althans, ‘doet nog mee’? De Catalanen zijn véél te goed voor de Belgen en de Ajax-huurling wordt voorbijgelopen alsof hij er niet staat…”