Zo denkt men op sociale media over de prestatie van Royal Antwerp FC

Het werd een eerste avondje Champions League in mineur voor Antwerp. In Barcelona kregen de troepen van Mark van Bommel vijf goals om de oren.

Stiekem had iedereen gehoopt op een gelijkspel, maar na goed 20 minuten was het duidelijk dat FC Barcelona meer dan een maatje te groot was voor The Great Old.

Ook op sociale media lieten heel veel voetballiefhebbers zich horen over de prestatie van Antwerp. Een greep uit de reacties...

“Ik heb weinig goede dingen gezien. Moesten hier toch iets tonen vind ik.”

“Van Bommel heeft vooraf al gewed op deze nederlaag, dus wat maakt het nog uit.”

“Genieten doen ze niet in ieder geval, weinig gezien eerlijk gezegd, teleurgesteld.”

“Antwerp heeft na 53 minuten in de Champions League al evenveel goals tegen gekregen als Club er vorig jaar op 6 matchen binnenkreeg tegen Atletico, Porto en Leverkusen.”

“Antwerp , de parking van Europa.”

“Waarom zo afwachtend voetbal? Druk zetten, jagen gelijk dolle honden.”

“As je hun middenveld vastzet kunnen ze niet verder. Barca is een zwakkere ploeg dan je zou denken.”

“Voetjes op de grond en volgende match bye bye Champions League.”

“Van Bommel OUT. Had altijd Engels moeten brengen.”

“Good game! Hope you win the next one!”

“Verkracht door Barca, maar was te verwachten natuurlijk voor een debutant tegen een Barca dat echt terug op niveau aan het komen is.”

“Op naar RWDM en dan Shakthar! Laat de moed niet zakken!”

“Het was zwaar, maar dit is leergeld. We komen er!!! Kop op en op naar de volgende wedstrijd.”

“Come on you Reds!!!”

“Het was te verwachten, volgende match wordt beter.”