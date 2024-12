Club Brugge draait scheve situatie om tegen Sporting en zet grote stap naar volgende ronde Champions League

Club Brugge heeft een grote stap gezet richting de top 24 van de Champions League. Blauw-zwart kwam snel op achterstand, maar draaide de situatie nog om.

Als Club Brugge thuis kon winnen van het Portugese Sporting, dat sinds het vertrek van coach Amorim in een crisis zat, was het voor 99% zeker van de top 24 en de barrages in de Champions League. De opdracht was dus duidelijk.

Maar al na drie minuten zorgde Sporting voor een koude douche. Araujo trapte op de paal, Catamo stond op de goede plaats om hoog in doel binnen te trappen. Club moest bekomen, want kreeg in het eerste kwartier geen voet aan de grond.

Daarna kwam Club wel wat beter in de wedstrijd. Na 24 minuten ging Skov Olsen voorbij zijn man op rechts en vond Tzolis in de zestien. De Griek trapte richting doel, via de hak van Queresma ging de bal binnen.

Lang leek Club niet te kunnen profiteren van die voorsprong, want Skov Olsen maakte een overtreding op de rand van de zestien. Scheidsrechter Taylor wees naar de stip, maar volgens de VAR werd de overtreding toch net buiten de zestien gemaakt. Geen penalty dus.

Skov Olsen en Tzolis namen doelman Israel nog onder vuur in de eerste helft, maar hij hield de 2-1 uit zijn doel. Na tien minuten blessuretijd in de eerste helft trok Club met 1-1 de rust in. Ook na de rust waren de beste kansen voor Club.

Nielsen bezorgt Club Brugge belangrijke zege

Tzolis kwam op het uur goed naar binnen op links en viseerde de verste paal, zijn schot zoefde net naast. Ook Nilsson kon zijn voet niet zetten tegen een strakke voorzet van Jashari. Invaller Casper Nielsen kon wél scoren in de 84ste minuut.

Na goed afleggen met de borst van Nilsson stuurde Vanaken Nielsen de zestien in. De Deen twijfelde niet en jaagde de bal in de verste hoek binnen. Het was daarna nog tien minuten overleven, maar Club hield de zege wel vast.

Club Brugge heeft nu tien punten in de Champions League en staat voorlopig op de 14de plaats. Het gat met nummer 25 Feyenoord is drie punten, helemaal zeker van de top 24 is blauw-zwart dus nog niet. In 2025 speelt Club nog tegen Juventus en Feyenoord.