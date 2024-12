Verliezen doet pijn: Zielige vertoning van Sporting-fans die eigen spelers bekogelen

Club Brugge won dinsdagavond in de Champions League van Sporting Lissabon. De Portugese fans waren niet mals voor hun eigen spelers.

Club Brugge deed een heel goede zaak in de Champions League en mag zo goed als zeker zijn dat het zal doorstoten naar de tussenronde.

Voor de 1.500 meegereisde fans van Sporting Lissabon was het de vierde nederlaag op rij van hun ploeg. En dat deed duidelijk heel veel pijn. Na het laatste fluitsignaal gingen de spelers van Sporting hun eigen fans groeten. Ze werden echter niet bepaald warm onthaald.

De fans gooiden een vuurpijl naar sterspeler Viktor Gyokeres. Die raakte hem maar net niet. De Zweed keek verontwaardigd naar zijn ploegmaten. Aanvoerder Morten Hjulmand zei zijn ploegmaten dan maar om snel het veld te verlaten richting kleedkamers.

“Wij waren degenen die de moeite namen om hen te bedanken om naar hier te komen en ons aan te moedigen”, zei Gyokeres achter af in de Portugese pers.

“Dan is het triest dat ze zoiets in onze richting gooien. Terwijl wij gewoon proberen om iedere wedstrijd te winnen. Het is geen leuke tijd voor ons en ik begrijp dat het ook voor hen niet fijn is, maar het zal makkelijker zijn om hier samen uit te komen.”