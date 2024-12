Lucky Bruges, again: Hoe zeker is Club Brugge al van de volgende ronde?

Club Brugge beleefde een droomavond in de Champions League. Het leek wel één groot feest in de tribunes van het Jan Breydelstadion.

De avond begon met een prachtige tifo als eerbetoon aan Brandon Mechele en Hans Vanaken. “Daar heb ik persoonlijk dan wel een zwak voor”, zei Tom Boudeweel bij Sporza.

“In een blauw-zwarte zee de twee iconen, de twee recordkampioenen van Club Brugge - Hans Vanaken en Brandon Mechele - met hun rugnummers te zien met de arm van Vanaken over de schouder van Mechele.”

De twee steunpilaren gaven ook helemaal thuis in het duel tegen Sporting. Gyokeres zat in de binnenzak van Mechele, Vanaken was weer gewoon top met een sublieme assist voor de winning goal.

En toch moet het opnieuw gezegd worden: Club Brugge had het geluk weer aan zijn zijde en dat was niet de eerste keer in deze campagne in de Champions League. Al dwing je dat zelf ook af, redeneert de analist.

“We hadden die penaltyfase in die vorige thuiswedstrijd tegen Aston Villa. We hebben de owngoal van Celtic Glasgow en nu had Club Brugge ook wel geluk. De gelijkmaker was een afgeweken bal en meteen daarna zette de VAR een penalty om in een vrijschop net buiten de zestien.”

De kwalificatie lijkt nu al bijna een zekerheid. “Met 10 punten is Club Brugge al voor 83 procent zeker dat het erbij is. Op zich is het al een hele mooie campagne met 10 punten na 6 wedstrijden. Het belangrijkste is dat de droom van Bart Verhaeghe en heel Club Brugge stilaan aan het uitkomen is. Dat is toch ook een goed teken voor het Belgische voetbal.”