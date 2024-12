Tzolis naar de Premier League? Marc Degryse velt oordeel, maar krijgt tegenkanting

Vorige zomer kon Christos Tzolis al de overstap naar de Premier League maken. Toch koos hij voor Club Brugge.

Als er één man is die zich in de campagne van de Champions League al liet zien bij Club Brugge, dan is het wel Christos Tzolis. Hij smeet zich er letterlijk en figuurlijk helemaal voor.

Hein Vanhaezebrouck noemde de Griek al snel de beste transfer van de Jupiler Pro League dit seizoen en lijkt daarover helemaal gelijk te krijgen.

Ook tegen Sporting Lissabon was hij niet klein te krijgen. Zelfs een bloedende wonde aan het hoofd weerhield hem niet om te blijven doorgaan.

Verliest Club Brugge hem snel aan de Premier League? Marc Degryse vond het een heel verstandige keuze om dit jaar in de Jupiler Pro League te spelen.

“Ik weet niet of hij al klaar was voor de Premier League”, zegt Degryse bij VTM. “In het begin van het seizoen zag je wel dat het een man met kwaliteiten is, maar de Premier League is nog een stap hoger.”

“Twee tot drie jaar Club Brugge is een ideale tussenstop”, voegde Degryse er nog aan toe. Rik De Mil gaat daar niet mee akkoord. “Het zal geen drie jaar duren”, is hij resoluut. “Ik denk dat spelers daarvoor te weinig geduld hebben.”