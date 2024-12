Simon Mignolet reageert emotioneel na belangrijke zege van Club Brugge in de Champions League

Club Brugge heeft een grote stap gezet richting de volgende ronde van de Champions Leauge. Blauw-zwart zette een scheve situatie recht tegen het Portugese Sporting.

Bij winst tegen Sporting was Club Brugge bijna zeker van de barrages in de Champions League, maar al na drie minuten liep het fout. Catamo zette Sporting op voorsprong, maar Club pakte toch nog de drie punten.

Een owngoal van Quaresma, een afgeweken schot van Tzolis, en de winning goal van Nielsen in de 84ste minuut bezorgde Club toch de levensbelangrijke zege en de voorlopige 14de plaats in de stand in de Champions League.

Mignolet over zege tegen Sporting

"Ik had kippenvel op het veld", zei Mignolet achteraf. "Dat ik dit nog mag meemaken op mijn 36ste is toch speciaal. Dit zijn momenten om te koesteren. Want dit is toch wel een beetje geschiedenis die we schrijven."

Club begon dus slecht met die snelle tegengoal, maar dat was volgens Mignolet geen nadeel. "Het is beter om snel een doelpunt te slikken, want dan is er nog veel tijd om terug te komen. We hebben na die goal ook nooit gepanikeerd."

"Tijdens de rust hebben we tactisch het een en het ander gewijzigd, waardoor we in de tweede helft ook de bovenhand hadden." Na de goal van Nielsen haalde Club nog wat trucjes van de foor boven. "We hebben het volwassen uitgespeeld", grijnsde Mignolet.