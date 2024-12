Iedereen bij Club Brugge zegt hetzelfde over Casper Nielsen: "Mooi voor hem, maar..."

Uitgerekend Casper Nielsen (30) maakte de winning goal tegen Sporting, dat raakte iedereen bij Club Brugge. De Deen heeft bijzonder moeilijke weken achter de rug, vooral op privévlak.

Begin oktober verloren Casper Nielsen en zijn vrouw Marie hun zoontje na een zwangerschap van vijf maanden. Nielsen is op dat moment in Oostenrijk met Club Brugge voor de wedstrijd tegen Sturm Graz in de Champions League.

Sportief was het de voorbije weken ook niet makkelijk voor Nielsen, want hij kreeg nog maar weinig speelminuten. Maar als hij minuten kreeg, dan stond Nielsen er altijd. Tegen Sporting stond hij amper twee minuten op het veld toen hij scoorde.

De Cuyper en Mignolet lovend over Nielsen

Bij Club Brugge was iedereen blij voor Nielsen en spraken met veel lof over de Deen. "Casper heeft zich altijd professioneel gedragen, zijn mindset zat altijd goed. Wij hebben hem proberen te steunen. Het is mooi voor hem, maar dat doelpunt maakt niet goed wat gebeurd is. Het zal hem wel deugd doen."

Ook Simon Mignolet zei hetzelfde over Nielsen. "Ik was heel blij dat hij die bal kreeg, want als er één iemand dat kan afmaken is hij het wel. De voorbije weken waren absoluut niet gemakkelijk voor hem, maar hij werkte altijd hard."

Nielsen zelf reageerde ook op de moeilijke periode. "Ik heb geprobeerd om het achter mij te laten, maar het is iets waar mijn familie en ik mee moeten leven. Gelukkig krijg ik wel veel steun van hen, dat heeft mij ook geholpen om te scoren."