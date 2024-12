Nicky Hayen is eerlijk over de Champions League van Club Brugge: "Dat geef ik toe"

Club Brugge staat dicht bij de kwalificatie voor de top 24 in de Champions League na de zege tegen Sporting. Al ging dat niet zonder slag of stoot.

Al na drie minuten leek Club Brugge een nieuwe zege in de Champions League te mogen vergeten na een snelle tegengoal. Een owngoal van Quaresma, een afgeweken schot van Tzolis, bracht Club na 25 minuten weer op gelijke hoogte.

Een minuut later had Club geluk dat de VAR de scheidsrechter terug floot en de bal niet op de stip legde na een overtreding van Skov Olsen. Coach Nicky Hayen ontkende niet dat Club wat geluk heeft gehad.

"Ja, we hebben al wat geluk gehad, dat geef ik eerlijk toe. Maar dat geluk dwing je ook af. Dat heb je ook nodig om ver te geraken in de Champions League." Club kreeg tegen Aston Villa ook al een vreemde penalty na hands van Mings.

Hayen over eerste helft en kwalificatie

Toch was Hayen ook kritisch, want Club begon dus slecht aan de wedstrijd. "Onze eerste helft was niet goed, de organisatie stond er niet. We hebben tijdens de eerste helft nog geprobeerd om bij te sturen, maar makkelijk is dat niet."

Club won toch, maar met tien punten is het nog niet zeker van de top 24. Ook Hayen wil nog niet dromen. "We moeten met onze voeten op de grond blijven. En ons eigen spel spelen." In 2025 speelt Club nog tegen Juventus en Manchester City.