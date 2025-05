Ondanks de hevige titelstrijd: Hans Vanaken gehuldigd in thuisstad Lommel

Hans Vanaken is in zijn thuisstad Lommel in de bloemetjes gezet. Tien dagen geleden won de aanvoerder van Club Brugge nog de beker van België. Eerder dit jaar mocht hij z'n derde Gouden Schoen in de lucht steken.

Hoewel Vanaken al jarenlang uit Limburg is vertrokken, komt hij nog steeds graag terug thuis. Dat vertelt hij aan TV Limburg. Hoewel Vanaken samen met zijn ploegmaats nog in een spannende titelstrijd is verwikkeld, vond hij toch de tijd om af te zakken naar de huldiging. Vanaken is ondertussen al twaalf jaar vertrokken uit Lommel, maar nog steeds een graag geziene gast. Burgemeester Bob Nijs overhandige de middenvelder een shirt van Lommel SK. Daarbij sprak hij de wens uit om de Rode Duivel ooit nog in het shirt van Lommel terug te zien. Dan zal Lommel wel eerst nog moeten promoveren naar de Jupiler Pro League. Ondanks de vele investeringen van de City Football Group kende de Limburgers een heel moeilijk seizoen waarbij degradatie zelfs even om de hoek loerde. Achteraf nam Vanaken nog rustig de tijd om wat handtekeningen uit te delen en foto's te maken. Tientallen jonge fans stonden in de rij om te poseren met hun idool. Vanaken speelt met Club Brugge komende zondag op het veld van Anderlecht. Wil Club nog kampioen spelen, dan zal het in de laatste twee wedstrijden meer punten moeten pakken dan Union. Union speelt nog tegen Antwerp en Gent.