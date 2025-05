"Aanstelling Storck is paniektransfer": Cercle-icoon neemt het op voor goede vriend De Wulf

Met nog maar twee wedstrijden te gaan, is de toekomst van Cercle Brugge in de Jupiler Pro League onzeker. De aanstelling van Bernd Storck als nieuwe trainer wordt gezien als een laatste poging om het behoud te verzekeren, maar zijn komst wordt gemengd ontvangen.

Frederik Boi die meer dan 300 wedstrijden speelde voor Cercle kan de beslissing om Storck aan te stellen wel begrijpen, maar had een andere eerste reactie. "Je kan het niet anders omschrijven dan een paniektransfer en mijn eerste reactie was teleurstelling en boosheid", geeft Boi eerlijk toe in Sporza.

Toch kan hij de beslissing nu in perspectief plaatsen. "We zijn in een situatie verzeild geraakt waarin niemand dacht dat we in verzeild konden geraken, maar we hebben het onszelf aangedaan. Wie had gedacht dat Cercle Brugge, dat met een riante bonus aan de relegation play-offs was begonnen, in de problemen zou geraken?"

Toch is het duidelijk dat de druk op Cercle Brugge en Storck hoog is. De laatste twee wedstrijden tegen Patro Eisden-Maasmechelen kunnen wel eens bepalend zijn voor het lot van de Vereniging.

Niet de schuld van De Wulf

"Als je als ploeg in de laatste twee wedstrijden verliest van degradanten, dan is er een probleem”, zegt Boi. "Maar dat probleem was volgens mij niet ex-trainer Jimmy De Wulf."

"Jimmy is een goeie vriend van mij en hem treft voor alle duidelijkheid geen enkele schuld. Hij is al jaren bij Cercle en alle supporters staan nog achter hem. Je moet het doen met de kern die er is, en het is nu al de 4e trainer die het eens mag proberen", besluit Boi.