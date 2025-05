Na de zware protesten van de fans: JPL-club ontslaat zijn sportief directeur

KV Kortrijk maakte maandag bekend dat het afscheid neemt van Pieter Eecloo als CEO Sports. Een dag nadat de club met een 2-2-gelijkspel tegen Sint-Truiden het seizoen afsluit, laat Kortrijk de samenwerking met zijn sportief directeur beëindigen.

Eecloo was sinds de zomer van 2023 aan de slag bij de Kerels, nadat hij jarenlang verantwoordelijk was voor het recruitmentbeleid in de kern van de club. Hij volgde toen Matthias Leterme op en deelde het sportieve beleid met CEO Non Sports Guillaume Nuytten.

Onder zijn leiding degradeerde Kortrijk uit de Jupiler Pro League. De club eindigde als voorlaatste in de Relegation Play-offs en zal volgend seizoen in de Challenger Pro League starten, samen met Beerschot.

In die laatste match hadden de supporters van de Kerels ook al zijn ontslag geëist omwille van het mislukte transferbeleid. "We hebben schijt aan het beleid", zongen de fans en toonden ze via een spandoek. "Bestuur buiten", was er ook onder meer te lezen. Ze willen duidelijk een andere aanpak naar volgend seizoen toe.

"Foulon en Eecloo buiten", aldus nog een derde spandoek. Daarmee werd verwezen naar Rik Foulon en Pieter Eecloo, de sportief directeur en de CEO Sports van KV Kortrijk.

De spanning tussen fans en bestuur is al een heel seizoen te snijden nadat ze vorig seizoen met moeite de degradatie konden ontlopen. Dit seizoen slaagden ze daar dus niet in.