Heeft Genk-coach Fink gefaald in de play-offs? Geen plan B en geen reactie volgens analist

KRC Genk maakt geen kans meer op de titel. Dat terwijl de club amper een maand geleden nog een grote titelkandidaat was.

Na de 0-2 nederlaag tegen Club Brugge is het zeker: KRC Genk kan de titel mathematisch niet meer winnen. Aan het begin van de play-offs was er geen vuiltje aan de lucht, maar sinds de late nederlaag op Jan Breydel liep het allemaal mis.

Genk pakte 1 op 18 en zag zo iedere week opnieuw de titel verder weg glippen. Coach Thorsten Fink bleef iedere week op dezelfde manier spelen, maar dat bleek niet de juiste keuze te zijn.

"Wat ik doorheen de play-offs gemist heb bij Genk was een duidelijke reactie om het tij te doen keren", zegt Thomas Chatelle bij Het Belang van Limburg. "Ik vind Fink nog altijd een zeer goede coach, maar na die eerste nul op zes had hij toch eens iets anders mogen proberen."

De Duitser hield steeds vast aan hetzelfde idee. "Tactisch is hij eigenlijk altijd hetzelfde blijven doen. Dat terwijl hij met deze kern toch opties had om met twee spitsen of zelfs een driemansverdediging te spelen."

"Daarnaast had ik van een uitstekende peoplemanager als Fink ook verwacht dat hij zijn spelers mentaal weerbaarder had gemaakt", besluit Chatelle met een puntje van kritiek.