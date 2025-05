Niet iedereen vertrekt: SK Beveren licht optie in contract middenvelder

SK Beveren heeft het contract van middenvelder Jannes Van Hecke verlengd. Van Hecke speelde dit seizoen twintig wedstrijden voor Beveren. De optie in zijn contract wordt gelicht, waardoor hij nog minstens één seizoen op de Freethiel voetbalt.

SK Beveren miste de promotie na een spannend duel in de halve finale tegen Patro Eisden Maasmechelen. U kon eerder al lezen dat de Oost-Vlamingen schoon schip maakten en verschillende contracten niet verlengden.

Dat van Jannes Van Hecke is dus wel verlengd. Beveren pikte de middenvelder op in oktober. Van Hecke zat toen al enkele maanden zonder club na zijn avontuur bij KV Mechelen.

Volgend seizoen zal Van Hecke mee de promotie richting de Jupiler Pro League moeten bewerkstelligen. Beveren zal komend seizoen voor het vijfde jaar op rij in de tweede afdeling voetballen.

Het jeudgproduct van Club Brugge en Zulte Waregem krijgt het vertrouwen van coach Marink Reedijk en zal hopen dat hij volgend seizoen wat vaker in de basis mag staan. Dit seizoen lukte dat slechts negen keer.

Of de polyvalente middenvelder zich volgend seizoen ook effectief in de ploeg knokt bij Beveren, dat komen we binnen enkele maanden te weten.