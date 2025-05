Véél strengere voetbalwet op tafel: hooliganisme loopt de spuitgaten uit, zware veranderingen op til

De Belgische voetbalwet staat op het punt om aangescherpt te worden. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin plant overleg met de Pro League om concrete verstrengingen te bespreken.

De aanleiding is het aanhoudende supportersgeweld, zoals recent bij de bekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht, waarbij voor 70.000 euro aan schade werd aangericht zonder dat iemand gearresteerd werd.

Ondanks bestaande stadionverboden blijven relschoppers makkelijk binnenraken en blijven vuurpijlen en rookpotten opduiken in de tribunes. De huidige wet wordt als te laks beschouwd. In tegenstelling tot landen als Engeland, waar zware en directe sancties werken als afschrikmiddel, ontbreekt in België de daadkracht en het budget om echt op te treden.

Spotters en stewards... het werkt niet

Een belangrijk knelpunt is dat politie-spotters wel probleemfans herkennen, maar in de stadions geen bevoegdheid of instructie hebben om in te grijpen. Hierdoor kunnen incidenten zich onder het oog van camera’s voltrekken zonder dat wordt ingegrepen, uit vrees voor escalatie of veiligheidsrisico’s.

Ook het systeem van stewards schiet tekort. Ze zijn vaak slecht betaald, onvoldoende opgeleid en mogen geen grondige fouilles uitvoeren. Daardoor slagen supporters er gemakkelijk in om pyrotechnisch materiaal binnen te smokkelen, ondanks controles aan de ingang.

Meldingsplicht en bannen van pyrotechnisch materiaal

Een voorstel dat op tafel ligt is het invoeren van een meldplicht in het politiekantoor voor supporters met een stadionverbod, zoals dat in Frankrijk al gebeurt. Op die manier kan beter worden gegarandeerd dat deze personen zich niet in of rond het stadion bevinden tijdens wedstrijden.

Daarnaast wordt gedacht aan het gebruik van geolocatie om de bewegingen van uitgesloten fans op te volgen. Ook technologische middelen zoals gezichtsherkenning of biometrische toegang, zoals in China, worden genoemd als mogelijke toekomstgerichte oplossingen – al vergen die aanzienlijke investeringen.

Tot slot wil de regering ook de clubs meer verantwoordelijk stellen. Bij zware incidenten, zoals het massaal toelaten van vuurwerk, kunnen gerichte sancties volgen. De geplande hervorming zou gepaard gaan met hogere en geïndexeerde boetes, en een nationale databank van stadionverboden die het toezicht op naleving moet verbeteren.