Senne Lammens onthult dat Club Brugge-coach enorme impact op hem had: "Hij kreeg gelijk"

Senne Lammens, doelman van Antwerp, blikt met respect terug op zijn periode bij Club Brugge. Vooral de korte samenwerking met toenmalig hoofdcoach Alfred Schreuder heeft hem gevormd. Lammens begon immers ongeduldig te worden.

Lammens kampte destijds met frustraties over het uitblijven van speelkansen, zeker toen leeftijdsgenoten als Maarten Vandevoordt hun kans wél kregen. Schreuder greep toen in. “Hij riep me bij zich op een moment dat ik twijfelde en zei dat ik gewoon wat langer zou moeten wachten", vertelt Lammens in Het Nieuwsblad. “Maar dat ik daardoor een meer afgewerkt product zou zijn als mijn kans kwam. En hij kreeg gelijk.”

De woorden van Schreuder maakten indruk. Voor Lammens was het een les in geduld, maturiteit en zelfvertrouwen. Niet vanzelfsprekend voor een jonge keeper met ambities, die zich toen geconfronteerd zag met competitie en contractperikelen.

Naast zijn coaching kwaliteiten waardeerde Lammens ook het menselijke aspect van Schreuder. “Hij had veel andere zorgen, maar toch maakte hij tijd voor mij", klinkt het. “Dat heeft me geraakt.” De jonge doelman noemt het gesprek één van de meest blijvende momenten uit zijn Brugse periode.

Lammens herinnert zich hoe Schreuder het team weer op de rails kreeg toen Club Brugge sportief achterop hinkte. Volgens hem was dat te danken aan zijn persoonlijkheid. “Als je zo'n achterstand ophaalt, moet je meer zijn dan een goede tacticus. Hij was iemand met uitstraling, die mensen kon motiveren.”

Ook met spelers die het moeilijk hadden, ging Schreuder op een doordachte manier om. “Noa Lang had het lastig, en Schreuder was vaderlijk maar duidelijk. Hij hield hem op koers. Dat typeert hem.”