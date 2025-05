Coach biedt zich aan bij Standard: Marc Wilmots moet eerste grote beslissing nemen

Marc Wilmots en Pierre François zullen vrijdag aan de pers worden voorgesteld. De sportief directeur van de Rouches moet binnenkort over de toekomst van Ivan Leko beslissen, terwijl de algemeen manager zijn werk zal voortzetten om de financiën op orde te stellen.

Dinsdag 13 mei 2025 was een drukke dag voor Standard en zijn supporters. Terwijl een vergadering gepland stond tussen Giacomo Angelini, Pierre François en de vertegenwoordigers van de supporters, heeft Matricule 16 rond 10 uur 's ochtends de benoeming van Marc Wilmots als sportief directeur officieel gemaakt.

Wilmots en Algemeen Manager Pierre François zullen deze vrijdagmiddag aan de pers worden voorgesteld. De traditionele persconferentie voor de wedstrijd met Ivan Leko en een speler zal dus niet plaatsvinden. Deze was bijna overbodig geworden sinds Standard officieel de Europe Play-Offs niet meer kan winnen.

Het transferbudget is niet vastgesteld op één miljoen euro

Tijdens de vergadering, die aan het einde van de dag plaatsvond, heeft Giacomo Angelini de namen van mogelijke toekomstige investeerders onthuld. Verder ontkende hij het gerucht dat Standard deze zomer slechts een transferbudget van één miljoen euro zou hebben.

De realiteit is inderdaad iets anders, aangezien het Luikse bestuur hoopt tot 14 miljoen euro aan verkopen te realiseren. Een bedrag dat behoorlijk ambitieus lijkt, zelfs onbereikbaar, maar dat als doel is vastgesteld. Een klein deel van dat bedrag kan worden toegevoegd aan het transferbudget, wetende dat dat niet de prioriteit zal zijn. Het belangrijkste doel is om de financiën in orde te krijgen en terug te keren naar een stabiele situatie.

Een doel waar Pierre François sinds zijn aantreden hard aan werkt. Het aantal fulltimers bij Standard is te hoog, bijna gelijk aan dat van Club Brugge toen de nieuwe Algemeen Manager arriveerde, en de situatie was gewoonweg niet leefbaar. Het is aan hem om evenwicht te herstellen op dat vlak.

Een eerste kandidaat om Ivan Leko te vervangen, Marc Wilmots zal moeten beslissen

Wat betreft de naam van de toekomstige coach van de Rouches, zal het uiteraard aan Marc Wilmots zijn om te beslissen. Ivan Leko, gevolgd door AEK Athene, zit met zijn familie in België en heeft niet echt zin om te vertrekken, maar zal toch enkele garanties willen om niet opnieuw een seizoen als dit te beleven.

De link Geraerts - Wilmots is natuurlijk makkelijk, maar we kunnen bevestigen dat minstens één coach buiten België zijn sollicitatie al heeft ingediend op dinsdag. De komende weken zullen cruciaal zijn op Sclessin.