Dan toch een goed format? Europese topcompetitie speelt met het idee om Play-offs in te voeren

De Ligue 1 denkt momenteel na over het invoeren van play-offs. Al zouden ze er wel totaal anders uitzien dan hoe wij ze in België kennen.

Vanaf het seizoen 2026-2027 zullen de play-offs officieel verdwijnen uit de Jupiler Pro League. Hoewel ze de afgelopen jaren voor geweldige seizoenseindes hebben gezorgd, is er besloten om terug te keren naar een klassiek format.

Een andere competitie overweegt momenteel om in de toekomst play-offs in te voeren. En het is niet zomaar een competitie, het betreft namelijk de Ligue 1.

Volgens L'Équipe is het idee voorgesteld. De opzet zou echter heel anders zijn dan wat men in België kent.

Nadat het reguliere seizoen is afgerond, zouden de eerste vier teams in het klassement deelnemen aan een knock-out toernooi met halve finales en een finale. Dit format lijkt dus op wat momenteel wordt toegepast in de Challenger Pro League. In 1B strijden de nummers drie tot en met zes om een plek in de play-offs voor promotie.

Hier zou het echt gaan om het behalen van de titel. Een dergelijk idee in de Franse competitie belooft zeker spektakel en spanning. Deze suggestie leidt echter tot veel debat in Frankrijk. Of het er ook door zal komen, is nog maar de vraag.