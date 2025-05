Absolute traditieclub gaat uit de as van het faillissement verrijzen! Twee ondernemers zetten er hun schouders onder

Eendracht Aalst krijgt een tweede leven in de vijfde klasse onder de nieuwe naam Eendracht Aalst Lede, dankzij de investering van techondernemers Lorenz Bogaert en Matthias Geeroms. De club ontstond uit de resten van de failliete traditieclub en kreeg vorm via een samenwerking met KVC Jong Lede.

De doorstart volgt het gekende scenario van andere failliete clubs als Lokeren en Beerschot. Omdat een rechtstreekse voortzetting via het oude stamnummer onmogelijk is, werd gekozen om via een bestaande club in derde amateur terug te keren. Volgend seizoen verschijnt Eendracht Aalst Lede officieel op het toneel, mét nieuwe identiteit en verwijzing naar het rijke verleden.

De ondernemers groeiden zelf op in Aalst, maar wonen er intussen niet meer, schrijft De Tijd. Ze vonden financiële rugdekking bij lokale bedrijfsleiders zoals Peter Temmerman (Alheembouw), Jeroen Buggenhoudt (Conversal) en Guy Valckenier (Autogroep Valckenier). Ook supporters krijgen een aandelenpakket, waardoor het project breed gedragen wordt.

De club krijgt twee covoorzitters: Guy Schollaert van Jong Lede en Valckenier. De dagelijkse werking komt in handen van David Pauwels, die ervaring opdeed bij FIFA en Double Pass. Hij wordt gezien als een belangrijke pion in de professionele uitbouw van de club.

De sportieve ambitie blijft voorlopig bescheiden. “We willen niet kunstmatig met geld smijten. Eerste amateur over een paar jaar is het doel. 1B is dan niet onrealistisch, maar eerste klasse is voorlopig een verre droom", klinkt het bij Bogaert.

Eendracht Aalst Lede zal zijn thuiswedstrijden spelen in het vertrouwde Pierre Cornelis-stadion in Aalst. De jeugdwerking blijft voorlopig verspreid over Aalst en Lede. De wederopstanding van een ooit roemrijke club is ingezet, met een nieuwe structuur en een stevige lokale verankering.