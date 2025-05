Miljoenentransfer op komst? Openda wekt interesse van absolute topclub

Loïs Openda kent geen geweldig seizoen met RB Leizpig. Toch staat hij nadrukkelijk in de belangstelling van enkele grote clubs. Onder meer het Italiaanse Juventus toont interesse.

Openda scoorde dit seizoen dertien keer. Een stuk minder dan vorig seizoen, maar blijkbaar wel genoeg om interesse te wekken bij de Oude Dame. Dat meldt de Turkse transfergoeroe Ekrem Konur.

Leipzig zal wel boter bij de vis willen voor hun spits. Onder de 70 miljoen willen de Duitsers niet verkopen. Het is nog maar de vraag of Juventus dat bedrag zal willen ophoesten voor onze landgenoot.

Moest Leipzig beslissen om Openda te verkopen rond dat bedrag, dan zal hij de op één na duurste uitgaande transfer zijn van de club. Enkel Josko Gvardiol bracht nog meer geld op (90 miljoen).

Juventus kent een matig seizoen. Door vele bloedeloze gelijkspelen stuurde het trainer Thiago Motta al snel door. Onder Igor Tudor is er lichte beterschap, maar met een vierde plaats in het klassement zijn ze in Turijn allerminst tevreden.

Ook Openda’s spitsbroeder Benjamin Sesko zou wel eens kunnen vertrekken in Leipzig. Verschillende topclubs maken hem al enige tijd het hof.