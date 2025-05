Luc Nilis en Indy Boonen kennen hun straf na opstootje in promotieplayoffs

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zowel Indy Boonen (Lokeren-Temse) als Luc Nilis (Patro Eisden Maasmechelen) hebben van het Disciplinair Comité een schorsing van één wedstrijd gekregen na hun opstootje in de playoffwedstrijd van afgelopen zondag.

Na 75 minuten gingen de poppen aan het dansen aan de zijlijn tijdens het duel tussen Patro en Lokeren-Temse. Stijn Vreven en flankaanvaller Adnane Abid botsten tegen elkaar aan en het ontspoorde volledig, met drie rode kaarten als gevolg.

Indy Boonen, flankspeler van Lokeren-Temse deed een beweging met het hoofd richting een staflid van Patro. Die ging neer. Als reactie daarop greep de terreinverzorger van Patro naar het hoofd van Boonen.

Voor Boonen werden twee schorsingsdagen gevraagd door het bondsparket, maar het Disciplinair Comité schorst de speler uiteindelijk voor één wedstrijd, plus één met uitstel. De terreinverzorger krijgt drie speeldagen schorsing.

Ook Luc Nilis, assistent trainer bij Patro, wordt voor één speeldag geschorst. Hij ging wild tekeer langs de lijn en verliet na zijn rode kaart niet meteen het veld. Nilis krijgt ook nog twee voorwaardelijke schorsingsdagen opgelegd.

Patro schakelde Lokeren-Temse uiteindelijk uit en neemt het in de barrageduels op tegen Cercle Brugge. De winnaar speelt volgend seizoen in de Jupiler Pro League. Het eerste duel wordt komende zondag afgewerkt in het stadion van Patro.