Contractonderhandelingen tussen RSCA en Leoni zijn voorbij: 'Dit is het opvallende besluit van het jeugdproduct'

Het contract van Theo Leoni bij RSC Anderlecht loopt medio 2026 af. Beide partijen onderhandelen al maanden over een nieuwe overeenkomst.

Sacha Tavolieri weet dat de stekker uit die onderhandelingen kunnen getrokken worden. Een akkoord is er immers niet gevonden.

🟣🔄 Théo Leoni heading for a departure during the next transfer window! Sporting Anderlecht has come to the table and offered the Belgian midfielder a significantly improved contract, making considerable efforts to convince him to extend his stay… but without success so far.… pic.twitter.com/st9KNF5yNi