Transfer komt nu wel héél dichtbij: Champions League-finalist wil recordprijs betalen aan Club Brugge

PSG en West Ham volgen de jonge verdediger Joel Ordoñez van Club Brugge op de voet. De transfer zou tussen 25 en 30 miljoen euro kunnen kosten. In ieder geval wil Club van de 21-jarige Ecuadoraan de duurste uitgaande verdediger ooit in België maken.

De transfermarkt nadert en sommige profielen beginnen op te vallen. Bij Club Brugge trekt een jonge verdediger steeds meer aandacht. Zonder veel lawaai te maken, hebben zijn solide prestaties in de Pro League de interesse gewekt van verschillende buitenlandse clubs.

Volgens de informatie van Foot Mercato wordt Joel Ordoñez, 21 jaar oud, nauwlettend gevolgd door Paris Saint-Germain. Luis Campos en zijn rekruteringscel hebben hem al meerdere keren komen bekijken. Ook West Ham mengt zich in de strijd.

Club Brugge is niet van plan zijn pareltje zomaar te laten gaan. De startprijs is vastgesteld tussen 25 en 30 miljoen euro. Een stevig bedrag voor een al solide international in de Pro League en met nog veel groeipotentieel.

Ordoñez maakt indruk met zijn rust aan de bal, zijn positionering en zijn vermogen om duels te beheersen. Kwaliteiten die zowel tot de verbeelding spreken van recruiters in de Ligue 1 als van die in de Premier League. En hij staat nog maar aan het begin van zijn opmars.

Het is afwachten wie als eerste in actie zal komen. PSG, West Ham of een andere kaper op de kust? Wat zeker is, is dat Club Brugge heeft ingezien dat ze hier te maken hebben met een profiel dat niet alleen in België, maar ver daarbuiten aandacht kan trekken.