Stevig! Dit zijn de tegenstanders die Club Brugge kan treffen in de Champions League als ze tweede worden

Als Union Saint-Gilloise geen fouten maakt in de resterende wedstrijden van de Champions' play-offs, is Club Brugge veroordeeld tot de voorrondes van de Champions League. Geen cadeau, zelfs niet voor de huidige nummer 24 op de UEFA-ranking.

Blauw-zwart zou dan in augustus moeten instromen in de derde voorronde van het zogeheten Non-Champions Path — traditioneel een lastig parcours voor Belgische clubs. In die derde voorronde kan Club Brugge meteen een sterke tegenstander treffen.

De gevaarlijkste namen in het vizier zijn momenteel afkomstig uit Frankrijk: OGC Nice, Lille of zelfs Strasbourg. Die drie teams strijden nog om plek vier in de Ligue 1, een positie die toegang geeft tot de Champions League-voorrondes. Op papier allemaal clubs met stevige Europese ervaring en een pak kwaliteit, schrijft HLN.

Maar ook andere mogelijke tegenstanders zijn niet van de minste. Zo kan Club Brugge het opnemen tegen Viktoria Plzen, de nummer twee uit Tsjechië, of Panathinaikos, derde in Griekenland — beide op voorwaarde dat zij hun tweede voorronde overleven. Daarnaast is ook Fenerbahçe, straks wellicht vicekampioen in Turkije, een potentiële tegenstander.

Hoewel er dus ook haalbare kaarten tussen zitten, zijn het stuk voor stuk clubs waar je niet zomaar overheen loopt. Voor Club Brugge is het vooral zaak om zware lotingen zoals Fenerbahçe en de Franse nummer vier te vermijden. De Belgische vicekampioen heeft op papier een sterk Europees palmares, maar dat biedt geen garanties in een kort en intens kwalificatieparcours.

Mocht Club Brugge erin slagen die derde voorronde te overleven, wacht nog een laatste horde: de play-offs. Daarin komen mogelijk ploegen als Feyenoord of Rangers in beeld — tegenstanders van een hoger Europees niveau, en zeker geen evidente klus over twee duels.