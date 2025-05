Voetbal Vlaanderen wil amateurvoetbal uitbreiden met extra reeks dankzij B-teams

In het seizoen 2025-2026 wil Voetbal Vlaanderen de vierde provinciale uitbreiden. Er zou dan een extra reeks, de G-reeks, komen.

De vierde provinciale krijgt volgend seizoen waarschijnlijk reeksen met 17 à 18 ploegen. Niet elke ploeg is blij met deze verandering. Dit seizoen speelde vierde provinciale B met 18 ploegen, wat leidde tot een kortere winterstop en extra avondwedstrijden.

De toename van het aantal ploegen komt vooral door de B-teams, die steeds vaker in de vierde provinciale spelen. De komst van B-teams is echter niet voor iedereen een voordeel. A-ploegen klagen vaak dat B-teams geen supporters meebrengen, en dat de kwaliteit van de wedstrijden lager is.

Cijfers zeggen alles

De cijfers laten zien dat B-teams het moeilijk hebben. Van de 34 B-teams die dit seizoen in vierde provinciale speelden, eindigden er maar tien in de top tien.

"De reden dat sommige van die ploegen minder presteerden, was dat de betere jongens van zo’n B-ploeg op den duur doorschuiven naar het A-elftal. Je krijgt soms aan het begin van een seizoen een compleet andere ploeg dan in de terugronde”, legt Filip Goossens, coach van Brecht uit in De Gazet van Antwerpen.

Daarom wordt er nu gekeken naar de optie van een extra reeks. Het plan wordt op 4 juni definitief goedgekeurd.