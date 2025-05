Zware streep door de rekening van KAA Gent? Broodnodige miljoenen ineens ver weg

1862

AA Gent staat voor een belangrijke zomer, waarin het zijn sportieve ambities wil waarmaken. Daarvoor is echter nieuw kapitaal nodig. Een sleutelspeler in dat verhaal is Tsuyoshi Watanabe, die met zijn ervaring en constante prestaties geldt als een van de waardevolste pionnen in de kern.

Feyenoord toonde interesse in de Japanse verdediger, maar trok zich voorlopig terug uit de onderhandelingen. De Nederlandse club heeft nood aan versterking achterin, maar vindt de vraagprijs van Gent te hoog. Daardoor wordt nu naar andere opties gekeken. Dat is een streep door de rekening van de Buffalo’s. Watanabe geldt als een van de spelers met de hoogste marktwaarde binnen de kern. Zijn transfer zou mee het sportieve budget kunnen aanvullen — cruciaal voor inkomende versterkingen. Zonder een stevige verkoop wordt dat budget een pak krapper. Watanabe is inmiddels 28 en heeft weinig tot geen doorverkoopwaarde meer. Dat maakt het moeilijker om clubs over de streep te trekken om de gevraagde som te betalen. Gent blijft desondanks vasthouden aan een stevig prijskaartje, gezien zijn belang voor de ploeg. De centrale verdediger speelde een constant seizoen en miste zelden een minuut. Zijn betrouwbaarheid, fysieke paraatheid en leiderschap maken hem tot een gewilde versterking voor veel clubs. Feyenoord gokt er uiteraard op dat de prijs nog zakt. De volgende weken worden dus cruciaal voor Gent. Als er geen akkoord komt rond Watanabe, zou dat de transferplannen stevig kunnen doorkruisen. Een gemiste uitgaande transfer van deze orde zou de ruimte voor inkomende versterkingen fors beperken.