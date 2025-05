Opnieuw een coachwissel? Play-off 2 club is niet tevreden over haar trainer

Oud-Heverlee Leuven verloor afgelopen weekend met forfaitcijfers van Dender. Met slechts één zege in de Europe Play-offs daalt het vertrouwen in coach Chris Coleman met de dag.

Coleman is sinds november van vorig jaar aan de slag bij OHL. Daar volgde hij de ontslagen Oscar Garcia op. De Spanjaard kreeg de bons door de mindere resultaten en scherpe uitlatingen richting zijn spelers.

Onder Coleman werd OHL een stugge ploeg en bereikten ze uiteindelijk zonder al te grote problemen de Europe Play-offs. Maar daarin loopt het voor geen meter.

Slechts één zege, al vijf keer gelijk, en het spel is zeker niet om over naar huis te schrijven. En dus is het lang niet zeker of de Welshman ook volgend seizoen in de dug out van OHL zit.

Afgelopen weekend reageerde Coleman alvast geprikkeld op vragen over een eventueel ontslag. Hij heeft nog een contract tot het einde van volgend seizoen.

Binnenskamers zijn ze niet blind voor de verdiensten van Coleman, maar ook zeker niet voor zijn tekortkomingen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Afwachten of de Leuvenaars verdergaan met Coleman, of er volgend seizoen toch iemand anders de plak zwaait aan Den Dreef.