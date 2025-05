Wat is Marc Wilmots waard als sportief directeur? Dit is waar Standard de komende maanden op kan rekenen

Standard heeft iedereen verrast door Marc Wilmots aan te kondigen als de nieuwe sportief directeur. Kan hij de club helpen om weer op te staan?

Om 10 uur precies publiceerde Standard het persbericht waarin de grote terugkeer van Marc Wilmots naar Sclessin als sportief directeur werd bevestigd, een groot deel van het Belgische voetbal was bijna van zijn stoel gevallen. Hoewel zijn naam nog steeds echoot in de Luik, werd hij meer geassocieerd met zijn kopballen uit de jaren negentig dan met een toekomstige oplossing om uit het (na-)A-CAP-tijdperk te geraken.

Hoewel hij bekend is bij iedereen sinds zijn tijd als bondscoacgh van de Rode Duivels, brengt de Marc Wilmots in sportief directeur-modus nog veel vraagtekens met zich mee. Zijn chaotische passage aan de top van een Schalke 04 in volle teloorgang van een afstand bekeken heeft de twijfels niet weggenomen. Wat te verwachten van iemand die weliswaar een indrukwekkend cv heeft in het vak, maar slechts tien maanden ervaring heeft op die positie?

Achter de officiële titels heeft Wilmots toch meer in zijn mars dan een gewone coach. Na zijn eerste stappen als interim-coach bij Schalke, werd hij op definitieve basis benoemd bij Sint-Truiden. Zoals hij graag benadrukt, droeg hij daar ook de pet van sportief directeur, hoewel zijn primaire functie het leiden van het team was. Een snelle leerschool.

Wilmots kent de knepen van het vak

De rest van zijn carrière heeft hem ook geholpen: "Tijdens mijn tijd bij de nationale ploeg heb ik ook een volledige herstructurering van de selectie en de bijbehorende structuren geleid", legde hij onlangs uit aan Bild. "Velen weten niet wat ik allemaal heb gedaan tijdens mijn carrière. Ik heb nooit een zaakwaarnemer gehad; ik heb alle contracten zelf onderhandeld, met hulp van mijn vrouw, die advocaat is. Het is hetzelfde werk als een sportief directeur", benadrukt hij.

Tijdens zijn tijd bij Schalke als speler werd Wilmots diep beïnvloed door het werk van sportief directeur Rudi Assauer. Assauer overleed in 2019 op 74-jarige leeftijd en was een van de architecten achter de overwinning van de club in de UEFA Cup in 1997. Naast Wilmots bracht hij ook Sven Vermant, Emile Mpenza, Nico Van Kerckhoven en Michaël Goossens naar Gelsenkirchen.

Een bron van inspiratie voor Marc Wilmots: "Ik heb veel van hem geleerd. Hij luisterde altijd naar zijn instinct, niet alleen naar aanbevelingen of cijfers. Als een speler niet past bij het aanwervingsrapport, maar je hebt een goed gevoel en je bent overtuigd, dan moet je ervoor gaan en je verantwoordelijkheid nemen. Zijn gevoel voor contact was ook essentieel. Rudi was er altijd, zelfs wanneer spelers persoonlijke problemen hadden." Principes die de nieuwe sportief directeur van Standard altijd heeft toegepast en die naar verwachting nog steeds de rode draad van zijn tijd aan de Maaskant zullen vormen.

De voormalige bondscoach beschrijft zichzelf als iemand met genoeg geduld om een tweede kans te geven, maar geen derde. Met zijn tijd bij Schalke heeft hij ervaring met clubs die met weinig middelen versterking moeten zoeken. Gezien de financiële problemen in het Ruhrgebied had hij bijvoorbeeld zijn eerste (winterse) transferperiode afgerond met twee aanwinsten, beide op huurbasis. Vorige zomer slaagde hij er echter wel in om twee transfers van meer dan een miljoen af te ronden. Verder waren er drie transfers van 300.000 euro of minder en zes vrije spelers, waaronder Martin Wasinski.

Een vindingrijkheid die hij ongetwijfeld opnieuw zal moeten tonen in de komende maanden bij Standard. Vooral omdat in de huidige kern naar verwachting tien spelers aan het einde van het seizoen zullen vertrekken (op uitleenbasis of aan het einde van hun contract), zes spelers hun laatste contractjaar ingaan en het bestuur hoopt 14 miljoen binnen te halen om de balans op te maken.

Wilmots heeft genoeg werk voor de boeg en is zich daar ten volle van bewust. Hij sprak onlangs op La Tribune na het gelijkspel tegen Westerlo: "Leko heeft geen troefkaart om aanvallende wissels door te voeren. Je voelt dat het seizoen vermoeiend is geweest voor iedereen, zelfs voor de fans. Laat het alsjeblieft eindigen."

Hij noemde zelfs de actie van Marko Bulat "schandalig". De Kroaat keerde zich naar de bank en beklaagde zich over de slechte actie van Ibrahim Karamoko die leidde tot het tegendoelpunt: "Dit soort gebaren horen niet." Als hij zelf niet de voetbalschoenen aantrekt om Leko die offensieve troef te bieden, zal Marc Wilmots de nadruk blijven leggen op één punt: Arbeid!