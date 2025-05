Promovendus wil het parcours van Dender volgen en staat op het punt hun eerste zomeraanwinst officieel voor te stellen

RAAL La Louvière moet nu een transferperiode neerzetten die past bij een eersteklasser. De promovendus staat alvast op het punt om hun eerste aanwinst officieel voor te stellen.

RAAL La Louvière heeft zijn promotie naar de Jupiler Pro League veiliggesteld, en dat gebeurde met de nodige spanning, op het veld van SK Lommel. Eindstand een 1-2 overwinning.

Het team van La Louvière zal dus weer de top van het Belgische voetbal ontmoeten in het jaar van hun nieuwe stadion. Maar om een succesvolle terugkeer te maken, zoals Dender, in plaats van een mislukking zoals Beerschot, zal versterking nodig zijn tijdens de zomer.

In dat kader zou de club al dicht bij het bekendmaken van hun eerste zomeraanwinst staan, aldus transferexpert Sacha Tavolieri. De speler in kwestie is Lucas Bretelle.

Bretelle is een 23-jarige verdedigende middenvelder van US Orléans, uit de Franse National, de derde divisie. Hij was dit seizoen goed voor drie doelpunten in 21 wedstrijden.

Transfer met data

Het contract van Bretelle loopt aan het einde van dit seizoen af, en volgens Tavolieri is de deal al rond. De speler zou al in La Louvière zijn gearriveerd en zijn komst gisteren hebben afgerond. Een transfer die niet veel voorstelt, maar La Louvière werkt met data, een beetje zoals Union Saint-Gilloise, en zou dus kunnen verrassen met een andere manier van werken.