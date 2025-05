Nu ook officieel: Publiekslieveling keert terug naar de Bosuil

Geoffrey Hairemans keert terug naar Antwerp. Dat heeft het stamnummer 1 zelf laten weten op haar sociale media. Hairemans komt transfervrij over van KV Mechelen.

Het was al een tijdje geweten, maar nu is het ook geofficialiseerd. Geoffrey Hairemans zal volgend seizoen opnieuw de kleuren van Antwerp verdedigen. Na zes jaar KV Mechelen keert Hairemans terug naar het oude nest.

Geoffke Deurne Noord maakte zich onsterfelijk bij Antwerp door in 2017 de strafschop binnen te trappen die Antwerp de promotiefinale bezorgde. In die promotiefinale was Antwerp te sterk voor Roeselare en zo keerde The Great Old na dertien seizoenen (twaalf plus één voor de Antwerp-fans) terug naar het hoogste niveau.

In 2019 trok Hairemans de deur van de Bosuil achter zich dicht en trok hij naar KV Mechelen. Daar speelde hij meer dan 200 wedstrijden, zowaar nog meer dan voor Antwerp. Dit seizoen was hij nog goed voor twee doelpunten en evenveel assists.

Door het nakende pensioen van Toby Alderweireld, is iemand die de normen en waarden van de club kent zeer welgekomen. Dus is de keuze voor Hairemans een zeer logische gebleken.

Hairemans tekent een contract voor twee seizoenen bij Antwerp. Het heeft er alle schijn van dat dit zijn laatste club zal zijn. Aan het eind van de overeenkomst zal hij bijna 36 jaar zijn.