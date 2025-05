Mehdi Bayat klaar om weer aan de macht te komen? Verandering lonkt in de Pro League

Mehdi Bayat maakt kans op een terugkeer in de raad van bestuur van de Pro League. In 2016 had Bayat al eens een zitje en hij kent de interne keuken van het Belgische voetbal door en door.

De grote manoeuvres in het Belgische voetbal zijn begonnen. Terwijl het sportieve seizoen stilaan ten einde loopt, verschuift de actie naar de bestuurskamers. Daar worden de eerste lijnen voor het volgende Pro League-seizoen uitgetekend en enkele oude bekenden lijken opnieuw op het toneel te verschijnen. Volgens informatie van Le Soir is Mehdi Bayat kandidaat om opnieuw toe te treden tot de raad van bestuur van de Pro League. De gedelegeerd bestuurder van Sporting Charleroi is geen onbekende: hij bekleedde deze functie al in 2016. Deze keer zou hij Wim Van Hove, de CEO van Westerlo, kunnen vervangen, die in september 2023 werd verkozen. Maar mogelijke terugkeer van Bayat is niet de enige wijziging die eraan komt. Ook de mandaten van Sven Jaecques (Antwerp) en Frank Lagast (KV Mechelen) lopen af, al is de verwachting dat die verlengd worden. De exit van Van Hove zou dus de enige echte vacante stoel opleveren en Bayat wordt genoemd als de logische opvolger. Als een strategisch denker heeft Bayat zich in de loop der jaren weten te vestigen als een belangrijke speler in het Belgische voetbal. Zijn kennis van de innerlijke werking van de Pro League en zijn politieke timing maken hem een logische kandidaat om weer aan tafel plaats te nemen. Deze mogelijke terugkeer zou niet zonder gevolgen zijn. Het zou ook de wens symboliseren voor een zekere terugkeer naar ervaring.