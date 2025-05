Overname Standard in laatste rechte lijn: drie zwaargewichten in de running om in de club te investeren

Standard de Liège is opnieuw in de belangstelling van buitenlandse investeerders. Drie partijen hebben officieel hun interesse laten blijken om de aandelen van A-CAP over te nemen en zo eigenaar van de club te worden. Eén daarvan is het Amerikaanse investeringsfonds Scythe.

Scythe wordt vertegenwoordigd door Steve en Alex Demetriou en heeft al ervaring in de sportwereld. Ze hebben een minderheidsbelang in het NBA-ontwikkelingsprogramma van de Orlando Magic en zijn ook betrokken bij een club uit de Engelse Premier League. Ze mikken op een meerderheidsdeelname in Standard. Ook twee andere kandidaten, van Britse origine, zijn in de running. Hun namen zijn nog niet publiek gemaakt, maar ook zij zijn actief in de Premier League en hebben ervaring met investeringen in voetbalclubs. Net als Scythe zouden zij geïnteresseerd zijn in een meerderheidsaandeel. De onthulling kwam er tijdens een overleg tussen CEO Giacomo Angelini, Pierre François en vertegenwoordigers van de supporters, waaronder de Famille des Rouches. De ontmoeting diende om het investeringsproject en de toekomstvisie van de club toe te lichten. Enkele uren eerder had de club al de komst van Marc Wilmots als nieuwe sportief directeur aangekondigd, wat het momentum van het project moest versterken. Angelini benadrukte dat de gesprekken met investeerders al in een vergevorderd stadium zijn. Het uiteindelijke doel is de oprichting van een nieuwe holding, SDL, waarin de nieuwe eigenaars zouden stappen. Angelini sluit niet uit dat er nog meer partijen hun interesse tonen, maar met de drie huidige kandidaten lijkt het proces in een beslissende fase te zitten.