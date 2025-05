Ex-Gent-spits afgevoerd naar ziekenhuis minuten na wedstrijd die hij uitspeelde en in kunstmatige coma na operatie

Taiwo Awoniyi, spits van Nottingham Forest, is in een kunstmatige coma gebracht na een spoedoperatie aan zijn buik. De medische ingreep werd noodzakelijk nadat hij zondag tegen een doelpaal botste tijdens de slotminuten van het duel tegen Leicester City.

De coma moet helpen zijn hartslag te stabiliseren, zo melden Britse media. De 27-jarige Nigeriaanse international liep de blessure op bij een ultieme poging om te scoren. Ondanks duidelijke pijnklachten speelde hij verder, omdat Forest al zijn wissels had opgebruikt. Enkele minuten later werd hij na de wedstrijd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Maandag ontdekte de medische staf de ernst van de inwendige schade. Awoniyi werd onmiddellijk geopereerd. Hoewel zijn toestand ernstig is, zijn er op dit moment geen signalen dat zijn leven in gevaar is.

Awoniyi speelde in het seizoen 2018-2019 al in België, toen hij door Liverpool werd uitgeleend aan AA Gent. Zijn passage in de Jupiler Pro League was van korte duur, maar hij verzamelde er toch waardevolle ervaring in Europa.

De blessure van Awoniyi komt op een slecht moment voor Nottingham Forest, dat tegen Leicester niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel. Door dat resultaat laat de club belangrijke punten liggen in de strijd om een Champions League-ticket.

Desondanks is Forest wel zeker van Europees voetbal: met een zevende plaats in het klassement hebben ze een plek in de Conference League veiliggesteld. Dat is hun eerste Europese kwalificatie in dertig jaar.