Recordtransfer van Patro blinkt uit in Nederland: "Zonder hem zat ik hier niet"

In minder dan twee jaar tijd ging Anis Hadj-Moussa van de Belgische amateurvelden naar het hoogste niveau in Nederland. De 23-jarige Franse Algerijn die het recordtransfer was voor Patro Eisden speelt nu voor Feyenoord.

In Eerste Nationale bij Olympic Charleroi viel Hadj-Moussa op met zijn flitsende acties. Patro Eisden greep zijn kans en haalde de dribbelvaardige flankaanvaller in huis. Het bleek een gouden zet. In amper 18 wedstrijden liet hij zich gelden met 2 doelpunten en 2 assists.

De Nederlandse topclub Feyenoord twijfelde niet en betaalde een recordsom van zo’n 3,5 à 4 miljoen euro aan Patro voor de diensten van Hadj-Moussa. “Ik leef momenteel in een droom", vertelt Hadj-Moussa in Het Belang van Limburg.

In zijn eerste seizoen in Rotterdam liet hij zich opmerken met 11 doelpunten en 4 assists in 41 wedstrijden. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde inmiddels gestegen tot 12 miljoen euro.

Met dank aan Stijnen

Toch vergeet de Algerijns international zijn tijd in België niet. De aanpak van trainer Stijn Stijnen bleek bepalend voor zijn ontwikkeling. “Hij heeft regelmatig op me geroepen", blikt de speler terug.

"Zonder Stijn Stijnen zat ik hier nu niet, daar ben ik zeker van. Hij nam me onder zijn hoede, geloofde in me en pushte me om mijn grenzen te verleggen. En ik hoop natuurlijk ook dat Patro naar eerste klasse promoveert!”