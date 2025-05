Terugkeer Wilmots naar Standard wordt toegejuichd, maar clubicoon Eric Gerets maakt wel zware bedenking

Met de aanstelling van Marc Wilmots als sportief directeur keert een clubicoon terug naar Standard. De voormalige Rode Duivels-bondscoach speelde in de jaren '90 vijf seizoenen in Luik en genoot er een heldenstatus.

Zijn terugkeer naar Sclessin roept veel verwachtingen op, maar volgens Eric Gerets hangt het slagen van Wilmots’ missie van meer af dan enkel zijn ervaring of clubliefde. “Marc kent het DNA van de club en beschikt over de nodige knowhow”, zegt Gerets in Het Nieuwsblad.

“In die zin is dit een uitstekende beslissing. Maar ik hoop vooral dat hij de kans krijgt om Standard op een correcte manier te leiden.” De voormalige Rode Duivel plaatst bewust een voorbehoud. “Alles staat of valt met het budget. Als hij geen degelijke middelen krijgt, kan zelfs Wilmots geen mirakels verrichten.”

Ook Vital Borkelmans, jarenlang assistent van Wilmots bij de nationale ploeg, is enthousiast over de terugkeer van zijn ex-collega. “Dit is zijn grote droom. Als er één club was die hij altijd in zijn hart bleef dragen, dan was het Standard wel.”

Volgens Borkelmans komt de aanstelling van Wilmots zelfs aan de late kant. “Ik had dit eerlijk gezegd al veel eerder verwacht, gezien de situatie van de club de afgelopen jaren.”

Wilmots krijgt de kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen na een reeks tegenvallende passages als trainer en sportief directeur in het buitenland. Zowel bij Schalke 04, Raja Casablanca, Iran als Ivoorkust kwam er telkens een vroegtijdig einde aan zijn avontuur. Maar in Luik krijgt hij een omgeving die hem goed kent en waar zijn statuut als ex-speler extra krediet kan opleveren.