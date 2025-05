Comedian en Anderlecht-supporter keek met argwaan naar uitspraken Vandenhaute: "In Turkije geraakt hij niet thuis"

Ondanks een vierde plaats in de competitie en een verloren bekerfinale, houdt Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute de blik strak op de toekomst.

In één seizoen tijd versleet paars-wit twee sportief directeurs, een nieuwe CEO Sports en al drie hoofdtrainers. Mogelijk wordt het er binnenkort zelfs een vierde, mocht trainer Besnik Hasi de doelstellingen niet halen. Toch blijft Vandenhaute opmerkelijk rustig. "Anderlecht is op de terugweg", klinkt het resoluut. Geen vuiltje aan de lucht, aldus de voorzitter.

Die opvallende kalmte roept vragen op bij een deel van de achterban. Ook comedian en RSCA-supporter Erhan Demirci uit zijn verbazing over het gebrek aan zelfkritiek. “Als een voorzitter in Turkije na zo’n bekerfinale zo’n interview geeft, dan geraakt die niet meer thuis, vrees ik. Niet dat ik hem dat toewens, maar het is toch wel tenenkrullend om te zien hoe er van enige vorm van realiteitszin geen sprake meer is", zegt hij bij Radio Radzinski.

Het interview waarin Vandenhaute zijn optimisme herhaalt, werd ook door Demirci stevig bekritiseerd. Volgens hem ging het om een weldoordachte marketingzet. “Je haalt even de druk van de ketel door een personeelswissel aan te kondigen. Daardoor verleg je de focus in plaats van toe te geven dat je zelf fouten hebt gemaakt.”

Demirci suggereert dat het gesprek met de media weinig spontaan was. “Het leek allemaal zo voorgekauwd. Alsof er voor de journalisten al een uitgeprinte versie klaar lag op tafel: ‘Hier is jullie A4’tje, gewoon overtypen alsjeblieft.’” Die aanpak strookt volgens hem niet met de huidige frustraties bij veel supporters.

Toch lijkt Vandenhaute niet van plan om zich terug te trekken of gas terug te nemen. Na vijf jaar – als uitvoerend of niet-uitvoerend voorzitter – blijft hij vasthouden aan zijn overtuiging dat Anderlecht op het juiste pad zit. Of dat geloof ook breed gedragen wordt binnen de club en bij de fans, is voorlopig een heel andere vraag.