'Racing Genk wil vervanger voor Zakaria El Ouahdi in de JPL gaan halen'

Racing Genk zal Zakaria El Ouahdi zo goed als zeker zien vertrekken deze zomer. De club wil een vervanger gaan halen in de eigen competitie.

Ondanks het feit dat KRC Genk de titel helemaal uit handen zag glippen tijdens de play-offs, speelden de Limburgers wel een goed seizoen. Verschillende spelers kunnen heel wat interesse genieten vanuit het buitenland.

Twee spelers in het bijzonder zouden Genk aan het einde van het seizoen kunnen verlaten om naar een grotere Europese club te trekken. Allereerst Tolu Arokodare, die onlangs de Ebbenhouten Schoen heeft gewonnen en nog steeds in de race is om de competitie te eindigen als topschutter.

De vervanger van de Nigeriaanse aanvaller lijkt al in de kern te zitten. Racing Genk is van plan is om van Hyeon-Gyu Oh een vaste basisspeler te maken.

De Limburgse club heeft daarentegen nog geen vervanger gevonden voor Zakaria El Ouahdi. De Marokkaanse flankverdediger kan ook op heel wat interesse rekenen en zal naar alle waarschijnlijkheid vertrekken.

Volgens Het Nieuwsblad zou Genk Rafik Belghali hoog op het verlanglijstje hebben staan. De 22-jarige Algerijn werd in 2023 door KV Mechelen weggeplukt bij Lommel SK. Met een contract bij Malinwa tot juni 2026 zou hij verkocht kunnen worden voordat hij zijn laatste contractjaar ingaat, om een gratis vertrek te voorkomen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 1,2 miljoen euro.