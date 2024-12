Vooruitzichten zijn niet zo slecht: België kan extra team in de Champions League ambiëren

Door de overwinning op Sporting CP dinsdagavond heeft Club Brugge 0.400 extra punten toegevoegd aan de UEFA-coëfficiënt van België. Maar vooral heeft Blauw-Zwart zich bijna verzekerd van een hoge kwalificatiebonus, die meer dan overwinningen kan opleveren.

Inderdaad, Club Brugge heeft als individueel team al 6.000 punten behaald door zich bijna te kwalificeren voor de groepsfase, waar bovenop nog +0.250 punten per positie gewonnen vanaf de top 24 komen (+0.250 voor de 24e, +0.500 voor de 23e, +0.750 voor de 22e,...).

Deze bonuspunten moeten worden gedeeld door 5 (omdat vijf clubs vertegenwoordigd zijn in Europa) om precies te weten wat ze zullen opleveren voor de Belgische coëfficiënt. Bij het bereiken van de achtste finales en vervolgens elk doorgaan naar een volgende ronde, wordt een andere bonus van 1.500 punten toegekend, die ook door 5 moet worden gedeeld. In de positie van 14e zou Brugge 2.750 bonuspunten behalen.

In de Europa League is de berekening hetzelfde, met +0.250, behalve dat de teams geen "kwalificatiebonus" hebben ontvangen. Dus het is +0.250 voor de 24e, +0.500 voor de 23e, enz. In de Conference League, waar er ook geen kwalificatiebonus was, moet je +0.125 toevoegen tussen elk team, van de top 24 tot de top 9, en vervolgens +0.250 van de 8e tot de 1e.

De bonussen voor het bereiken van de achtste finales en vervolgens elke doorgaan naar een volgende ronde zijn vastgesteld op 1.000 voor de Europa League en 0.500 voor de Conference League (bonussen die ook door 5 moeten worden gedeeld voor België, om de coëfficiënt per land te verkrijgen).

Terwijl de teams die deelnemen aan deze competities zich voorbereiden, heeft België dus zijn zevende plaats in de jaarlijkse ranglijst en zijn achtste plaats in de totale ranglijst versterkt, door een klein beetje dichter bij zijn naaste achtervolger, Portugal, te komen.

Aan het einde van het seizoen zullen de twee beste competities op de UEFA-coëfficiënt een extra plaats krijgen voor de volgende editie van de Champions League. Een doel dat zeer moeilijk te bereiken is, maar niet zo hypothetisch voor België.

Ons land heeft namelijk "slechts" 1.475 punten achterstand op... Portugal (die Brugse overwinning was echt belangrijk!), dat op de tweede plaats staat. Zoals je hebt begrepen, is het hebben van vijf gekwalificeerde vertegenwoordigers, op zijn minst voor de play-offs, van cruciaal belang.

Race for an extra Champions League spot!



? England superb at 1st place, Liverpool and Aston Villa added +0.893 points tonight!



?? Portugal and ?? Italy added +0.000 points!



❌ ?? Germany down to 7/8 clubs as Leipzig got eliminated!



?? France putting pressure on Spain at 5th! pic.twitter.com/AlJWibRSLE