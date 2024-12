Hans Vanaken spreekt stevige taal over Juventus en Manchester City na nieuwe zege in de Champions League

Club Brugge mocht opnieuw vieren in de Champions League, al de derde zege in zes wedstrijden. Blauw-zwart zettte een belangrijke stap richting de volgende ronde, maar zeker is het lang nog niet.

Voor Club Brugge begon de wedstrijd tegen Sporting dramatisch met een tegengoal na drie minuten. "Slechter dan dit konden we niet beginnen. Bij het eerste moment dat we druk gaan zetten, spelen ze er doorheen en scoren ze", zei Vanaken achteraf.

De kapitein moest toegeven dat Club wat meeval had bij de gelijkmaker, het schot van Tzolis week af op de hak van Quaresma. Vanaken vond de reactie van Club wel goed, bij de gelijkmaker had Vanaken het gevoel dat blauw-zwart zou overnemen.

"In de tweede helft, gaven we weinig kansen weg en uiteindelijk scoren we nog een mooie goal na een uitgespeelde aanval. Zo hebben we de drie punten kunnen nemen", zei Vanaken nog. Club heeft daardoor nu tien punten.

Vanaken over Juventus en Manchester City

Vooraf het begin van de Champions League werd voorspeld dat negen of tien punten voldoende zouden zijn voor een plek bij de top 24. Die tien punten heeft Club nu, maar het verschil met nummer 24 PSG is wel maar drie punten.

Club speelt nog tegen Juventus en Manchester City in 2025, waardoor het dus zal moeten stunten om punten te pakken. "Wij kunnen ook nog punten pakken in onze resterende matchen. We staan er goed voor", zei Vanaken nog fors.